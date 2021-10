FFP2-Maskenpflicht und Ausreisekontrollen in zwei Bezirken

In Oberösterreich hat sich die Corona-Situation am Donnerstag weiter zugespitzt. In dem Bundesland mit der niedrigsten Impfquote und führenden Werten bei Neuinfektionen sind nach dem Bezirk Braunau auch Ausreisekontrollen aus dem Bezirk Freistadt nötig geworden. Sie beginnen am Freitag 0.00 Uhr. Ebenfalls am Freitag tritt in ganz Oberösterreich eine Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht für den gesamten Handel sowie für Kultureinrichtungen in Kraft.