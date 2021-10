Fast 5.700 Corona-Neuinfektionen in Österreich

5.684 Corona-Infektionen sind am Sonntag in 24 Stunden österreichweit hinzugekommen. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.625, am Sonntag der Vorwoche waren es 3.624 neue Fälle. Die meisten positiven Tests kamen wie am Vortag in Oberösterreich hinzu, 1.560 waren es dort, gefolgt von Niederösterreich mit 1.184 und der Steiermark mit 717. Wien verzeichnete 560 Fälle, Salzburg 465, Kärnten 414, Tirol 380, Vorarlberg 297 und das Burgenland 107.