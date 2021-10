Ein Toter bei Seilbahn-Absturz in Tschechien

Beim Absturz einer Seilbahn-Kabine ist am Sonntag im Norden Tschechiens ein Bediensteter der Betreibergesellschaft tödlich verletzt worden. Wie der TV-Sender CT online berichtete, war der Fahrtbegleiter allein in der Kabine, als diese während einer Talfahrt aus rund 30 Metern Höhe abstürzte. In der gleichzeitig bergauf fahrenden zweiten Kabine befanden sich laut Nachrichtenagentur CTK 14 Menschen. Sie wurden nach Feuerwehrangaben unverletzt aus 15 Metern Höhe gerettet.