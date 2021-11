4.500 Corona-Neuinfektionen und zwölf weitere Tote

Von Sonntag auf Allerheiligen sind in Österreich 4.523 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das liegt wie meistens an einem Montag unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von aktuell 4.864, allerdings deutlich über den 2.850 Fällen vom vergangenen Montag. Zwölf weitere Infizierte starben. Im Spital lagen 1.458 Personen, das sind 14 mehr als am Vortag. 292 Menschen werden intensiv betreut, das ist ein Anstieg um zwölf Patienten und innerhalb einer Woche um 60.

Im Burgenland wurden am Montag 87 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, in Kärnten 342 und in Niederösterreich 1.154. In Oberösterreich kamen 807 Fälle hinzu, in Salzburg 207 und in der Steiermark 663. In Tirol waren es 382 Tests positiv, in Vorarlberg 207 und in Wien 674.