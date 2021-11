In Wien und Vorarlberg Drittstich für alle nach 6 Monaten

In Wien und in Vorarlberg ist ab sofort eine Auffrischung der Corona-Schutzimpfung für alle Geimpften bereits sechs Monate nach dem Zweitstich möglich. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gab diese Entscheidung am Montag bekannt. Danach entschloss sich auch Vorarlberg, die Drittimpfung vorzuziehen, berichteten die „Vorarlberger Nachrichten“. Die beiden Länder griffen damit wahrscheinlich dem Nationalen Impfgremium (NIG) vor, das am Dienstag zusammentritt.