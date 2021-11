118:131 San Antonios bei Indiana

Für die San Antonio Spurs hat es am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine 118:131-Pleite bei den Indiana Pacers gesetzt. Jakob Pöltl bilanzierte bei der fünften Niederlage der Texaner im siebenten Saisonspiel mit elf Punkten, sechs Rebounds und je einem Assist sowie Block in 22:01 Minuten Einsatzzeit.