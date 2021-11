Landeshauptleute am Freitag zu Corona-Gipfel in Wien

Im Lichte der dramatisch steigenden Corona-Zahlen findet kommenden Freitag abermals ein Treffen zwischen Regierungsspitze und Landeshauptleuten in Wien statt. Am Dienstag wurde die 300er-Schwelle bei Intensivpatienten mit einer Covid-19-Erkrankung deutlich überschritten, womit Stufe zwei laut dem aktuellen Stufenplan in Kraft tritt. Die Landeschefs werden am Freitag physisch und nicht wie zuletzt per Videoschaltung anreisen, hieß es.