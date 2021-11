Schlag gegen Arzneimittelkriminalität in Deutschland

In den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern sowie in den Niederlanden ist ein Schlag gegen den illegalen Handel mit Medikamenten gelungen. 150 Polizisten seien in der Nacht zu Freitag im Einsatz gewesen, teilte das Zollfahndungsamt in Essen mit. Die Mittel stammten vermutlich aus Asien und seien über Ungarn eingeschmuggelt, in Deutschland gelagert und per Post an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz versandt worden.