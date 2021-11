Spitzenseglerin Vadlau kehrt in Spitzensport zurück

Sie habe mit Olympischen Spielen noch eine Rechnung offen. „Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben ein hartes Stück Arbeit vor uns.“ Vadlau war 2016 in Rio de Janeiro als eine Mitfavoritin auf eine Medaille mit Jolanta Ogar im 470er Neunte geworden, im Dezember desselben Jahres segelten sie vor Melbourne ihre letzte Regatta. In ihrer Auszeit machte Vadlau die Ausbildung zum Medizin-Bachelor in Rekordtempo und mit einem Notendurchschnitt von 1,1.

Ein erstes kurzes Trainingslager haben die beiden vor Split bereits absolviert, zuvor waren sie am Neusiedler See am Herantasten. „Natürlich braucht es Zeit und eine Menge Trainingsmeilen, bis der Rost abgefallen ist und die Selbstverständlichkeit und das Gefühl wieder voll da sind, aber es war von Beginn an sehr harmonisch und produktiv“, sagte Vadlau. „Luki bringt extrem viel ein, er ist total fokussiert, weiß genau, was er will. Wir haben die Chance uns in den kommenden drei Jahren als Weltklasseteam zu etablieren, wollen in Marseille um die Medaillen mitsegeln.“ Den Regattaplan haben sie noch nicht fixiert, den ersten Härtetest wollen sie spätestens mit der Trofeo Princesa Sophia vor Palma de Mallorca im April absolvieren.