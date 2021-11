Frau bei Attacke mit Flasche in Graz schwer verletzt

Ein 34-jähriger Mann hat am Montagnachmittag im Grazer Bezirk Lend offenbar grundlos eine 68-jährige Kundin an der Feinkosttheke eines Supermarkts mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert und die Frau schwer verletzt. Zeugen und Angestellte brachten die Pensionistin in Sicherheit und hielten den Angreifer fest, bis ihn die Polizei festnahm. Bekannt waren Täter und Opfer einander nicht. Er habe einen Menschen töten wollen, gab der Mann in einer ersten Befragung an.

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes brachten die 68-Jährige in das Grazer Unfallkrankenhaus. Sie wurde schwer verletzt, schwebte aber nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr. Ermittler des steirischen Landeskriminalamtes und der Tatortgruppe ermittelten gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Er gab in einer ersten Befragung an, er hab jemanden töten wollen. Die Polizei zog eine psychische Beeinträchtigung des 34-Jährigen in Betracht. Die Filiale in Lend wurde gesperrt. Im Einsatz war auch das Kriseninterventionsteam.