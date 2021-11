Karas will EU-Parlamentspräsident werden

Der ÖVP-Europaabgeordnete und Vizepräsident des Europaparlaments, Othmar Karas, will an die Spitze der Bürgerkammer Europas. „Ich stehe politisch in der Mitte, ich bin unabhängig und verstehe mich als zukunftsorientierter Brückenbauer“, sagte Karas am Dienstag vor Journalisten zu seiner Kandidatur in der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch die ÖVP angehört. Seine Fraktionskollegen habe er per Brief über sein Vorhaben und sein Programm informiert.