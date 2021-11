Leitinger erleidet Kreuzbandriss - Olympia-Winter vorbei

Der Olympia-Winter ist für Roland Leitinger vorbei, bevor er richtig begonnen hat. Der Riesentorlauf-Spezialist und Zweitplatzierte des ersten Alpinski-Weltcup-Rennens dieser Saison in Sölden zog sich am Dienstag bei einem Sturz im Parallel-Training auf der Reiteralm einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu und fällt damit für die restliche Saison aus. Das teilte der ÖSV in einer Aussendung mit.

Ohne Leitinger und Schwarz geht es am Wochenende in Lech/Zürs mit den Weltcup-Parallel-Riesentorläufen weiter. Der ÖSV geht nach den am Dienstag ausgetragenen internen Qualifikationsläufen mit neun Frauen und acht Männern an den Start.