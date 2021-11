Spielsüchtige beklagen laschen Spielerschutz

Eine Gruppe Spielsüchtige beklagt einen zu laschen Spielerschutz in Österreich. Die Casinos Austria als auch die Politik hätten wenig Interesse daran, diesen wirklich zu helfen. Einer der Betroffenen, Christoph Holubar, berichtete am Mittwoch in einer Pressekonferenz von Fällen, wo Filialleiter Spielsüchtige, die sich selbst gesperrt haben, angerufen hätte. Die Casinos weisen die Vorwürfe zurück und meinen, die wahre Motivation von Holubar zu kennen.