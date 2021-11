Gesundheitspersonal warnte vor Überlastung

Die Bediensteten in Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen haben am Mittwoch eine österreichweite Protestaktion abgehalten. Um exakt 12.05 Uhr - also fünf Minuten nach Zwölf - verließen viele für kurze Zeit ihre Arbeitsstätten, um vor dem jeweiligen Betrieb den Gesundheitsminister und die ganze Regierung zum Handeln aufzufordern. Die Hauptaktion fand vor dem Wiener AKH statt, gefordert wurden eine Ausbildungsreform, faire Löhne und mehr Personal.

Koordiniert wurde die Aktion von der „Offensive Gesundheit“, einem Verbund von Gewerkschaft, Ärzte- und Arbeiterkammer. Sie verwiesen darauf, dass sich Österreich seit fast zwei Jahren in der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren befinde. Die Regierung habe aber noch immer keine einzige dringend nötige Reformmaßnahme gesetzt, die den Beschäftigten in den Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen ihre tägliche Arbeit spürbar erleichtern würde.

Die SPÖ stellte sich hinter die Aktion. „Die Bundesregierung hat 2019 das Jahr der Pflege ausgerufen. Geschehen ist seither - eine Neuwahl, drei Gesundheits-und Sozialminister*innen und einen Bundeskanzler später - immer noch nichts“, kritisierte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einer Aussendung. Die arbeitenden Menschen in der Gesundheitsversorgung seien nach 20 Monaten Jahrhundertpandemie am Limit. In nur zehn Jahren würden bis zu 100.000 Pflegekräfte und tausende Ärzte fehlen.