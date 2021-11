Impflotterie im Burgenland wird ausgespielt

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte die Aktion am 11. September ins Leben gerufen - mit dem Ziel, bis zum Landesfeiertag 10.000 zusätzliche Erstimpfungen und damit eine Impfquote von rund 80 Prozent zu erreichen. Diese Marke wurde schon am vergangenen Mittwoch - acht Tage vor Martini - geknackt. Sie war die Voraussetzung dafür, dass die Lotterie überhaupt stattfindet. Die Gewinner der drei Hauptpreise werden in der ORF-Sendung „Burgenland heute“ bekanntgegeben. Alle gezogenen Losnummern werden auf burgenlandimpft.at veröffentlicht. Die Gewinner werden zusätzlich per E-Mail verständigt.