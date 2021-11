Nebenaspekte von BVT-Affäre vor Gericht

Die Turbulenzen rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) haben am Donnerstag am Wiener Landesgericht ein gerichtliches Nachspiel erlebt - aber nur in Nebenaspekten. Angeklagt ist unter anderem der frühere Leiter der Spionageabwehr. Ihm wird vorgeworfen, er habe Delegationen aus Nordkorea observieren lassen, ohne den Rechtsschutz-Beauftragten darüber zu informieren. Wegen der heiklen Materie wurde die Öffentlichkeit zum Teil ausgeschlossen.