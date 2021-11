UN-Sicherheitsrat „tief besorgt“ über Gewalt in Myanmar

Der UN-Sicherheitsrat ist nach eigenen Angaben „tief besorgt“ über die anhaltende Gewalt in Myanmar. Die 15 Mitgliedstaaten riefen zu einem sofortigen Ende der Kämpfe auf, um die Sicherheit von Zivilisten zu gewährleisten, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Das Militär müsse höchste Zurückhaltung walten lassen und den Weg des Dialogs und der Versöhnung einschlagen. Der Sicherheitsrat unterstütze die Bevölkerung in ihrem Streben nach Demokratie.