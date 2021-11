Popfest soll unter Kuratoren-Duo auf Karlsplatz zurückkehren

Die ORF-Musikjournalistin Dalia Ahmed und der Frontmann der Band „Ja, Panik“, Andreas Spechtl, werden für das Programm des Wiener Popfestes verantwortlich zeichnen. Nach eingeschränkten Festivalausgaben aufgrund der Pandemie soll das zuletzt in der Wiener Arena durchgeführte Festival wieder an seinen angestammtem Platz am Karlsplatz zurückkehren, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung der Stadt Wien. Die 13. Ausgabe soll von 28. bis 31. Juli 2022 über die Bühne gehen.