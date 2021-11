Scholz will Deutschland für Corona winterfest machen

Angesichts drastisch steigender Infektionszahlen in Deutschland wollen Bund und Länder in der nächsten Woche den Kurs für einen stärkeren Corona-Schutz im Winter abstecken. Das Treffen ist für kommenden Donnerstag angesetzt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mahnte die möglichen künftigen Ampel-Regierungspartner zu weiter nötiger Vorsicht und kündigte Initiativen für mehr Impfungen und Tests an. Von den anderen Fraktionen kam harsche Kritik an den Ampel-Plänen.