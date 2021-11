ÖEHV-Frauen träumen nach 3:0 über Deutschland von Olympia

Nach dem überraschenden Erfolg über den klaren Favoriten und Gastgeber Deutschland dürfen Österreichs Eishockey-Frauen von der erstmaligen Olympia-Teilnahme träumen. Zum Auftakt des Qualiturniers in Füssen setzte sich Rot-Weiß-Rot am Donnerstag 3:0 durch und darf nun mit breiter Brust ins nächste Spiel gegen Dänemark am Samstag (15.30) gehen. Zum Abschluss wartet am Sonntag Italien. Nur der Gruppenerste löst ein Ticket für die Spiele in Peking im Februar 2022.