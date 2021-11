Große Mehrheit des Gesundheitspersonals gegen Corona geimpft

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe angekündigt. Ein Blick in die Bundesländer zeigt - konkret aufgeschlüsselte Daten zum Impfstatus des Personals großer Landesträger gab es u.a. aus Datenschutzgründen meist nicht. Nach einem APA-Rundruf stand aber fest, dass eine große Mehrheit geimpft ist. Was mögliche Folgen einer solchen Regelung betrifft, können etwa Oberösterreich und Kärnten Personalengpässe nicht ausschließen.

In der Bundeshauptstadt Wien sind beim größten Träger des Landes, dem Wiener Gesundheitsverbund, mehr als 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen geimpft. Zur geplanten Impfpflicht per se, wollte sich der Gesundheitsverbund nicht äußern, weil es bisher nur die Absichtserklärung gebe. Im Falle einer Umsetzung, so wird gehofft, dass es zu keinen Personalengpässen aufgrund zu vieler Impfverweigerer kommt: „Wir hoffen, dass so eine Situation nicht eintreten wird, denn der Trend geht hin zu einer immer höheren Impfbereitschaft. Schon bei den ersten beiden Covid-19-Impfrunden, die Anfang 2021 noch von unseren Häusern selbst durchgeführt wurden, war die Impfbereitschaft sehr hoch und auch danach haben sich kontinuierlich weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen impfen lassen“, sagte Gesundheitsverbund-Sprecher Christoph Mierau auf APA-Anfrage. Für das neu eintretende Personal gilt übrigens beim Gesundheitsverbund schon seit geraumer Zeit die Impfpflicht - treffen würde eine neue gesetzliche Regelung Mitarbeiter mit älteren Verträgen.