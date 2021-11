Rossi startet von Platz zehn in sein letztes Rennen

Der siebenfache MotoGP-Weltmeister Valentino Rossi wird vom zehnten Startplatz aus in sein letztes Rennen gehen, während der spanische Rookie Jorge Martin am Samstag in Valencia dem Italiener Francesco Bagnaia seine sechste Pole Position in Folge weggeschnappt hat. Der Australier Jack Miller wurde im Qualifying Dritter und buchte damit die erste Startreihe für Ducati. Der bereits als Weltmeister feststehende Yamaha-Pilot Fabio Quartararo kam über Platz acht nicht hinaus.