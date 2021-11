NEOS wollen Änderungen bei Lockdown für Kinder

Eine völlig andere Frage stellte sich indes die FPÖ in Bezug auf die Pandemiebekämpfung: „Wo verdammt nochmal steckt Sebastian Kurz?“ Der Freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz ortete in einer Aussendung nämlich „völliges Chaos“ vor allem in den ÖVP-regierten Bundesländern und will nun wissen: „Wo bleibt der Obmann der ÖVP, die Regierung und Kanzler stellt, um das völlige Corona-Chaos in den ÖVP-geführten Bundesländern endlich zu ordnen und seine herumirrenden Landeshauptleute und Führungsfunktionäre endlich auf eine gemeinsame Linie einzuschwören?“