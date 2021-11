Wahl in Bulgarien bringt keine klare Regierungsmehrheit

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien liegt eine neue Anti-Korruptions-Partei nach ersten Prognosen vorn. Allerdings liefert sie sich mit der bürgerlichen GERB-Partei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Drei Meinungsforschungsinstituten sahen am Sonntagabend die Partei „Wir führen den Wandel fort“ (PP) bei gut 26 Prozent der Stimmen. Die GERB-Partei des im April abgewählten Regierungschefs Boiko Borissow dürfte mit rund 23 Prozent der Stimmen auf Platz zwei kommen.

Insgesamt sieben Parteien könnten den Prognosen zufolge ins Parlament einziehen. Der dritte Platz geht laut dem staatlichen Bulgarischen Rundfunk an die Bulgarische sozialistische Partei (BSP) mit 14,4 Prozent. Mit 11,4 Prozent ist die wirtschaftsliberale Türkenpartei DPS im nächsten Parlament vertreten. Der Wahlsieger bei den Neuwahlen im Juli, die populistische Formation „Es gibt so ein Volk“ (ITN), stürzt auf 9,3 Prozent ab. Deutlich weniger Stimmen bekommt auch das konservative Wahlbündnis „Demokratisches Bulgarien“ - 6,4 Prozent. Als Überraschung gilt, dass die russlandnahe und Corona-leugnende Partei Wasraschdane („Wiedergeburt“) die Chance hat, ins Parlament einzuziehen. In den Exit Polls von Gallup International kommt sie auf fünf Prozent und liegt somit über der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament in Sofia.