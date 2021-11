Verzögerungen bei Auswertungen von PCR-Tests

Aufgrund der starken Nachfrage nach PCR-Tests kommt es in einigen Bundesländern nach wie vor zu längeren Wartezeiten auf die Testergebnisse. Auch die Test-Sets werden mitunter knapp. Das bestätigte die Österreichische Apothekerkammer am Montag auf APA-Anfrage. „Es kann zu Verzögerungen kommen, weil die Labors in einzelnen Bezirken und Regionen völlig überlastet sind“, sagte ein Sprecher.

Betroffen war zuletzt vor allem Salzburg, wo am vergangenen Freitag in fast allen Apotheken keine PCR-Tests mehr durchgeführt wurden, weil das Vertragslabor ausgelastet war und die Abstriche nicht zeitnahe ausgewertet werden konnten. Geduld war auch in Tirol und Vorarlberg vonnöten, wo die PCR-Testergebnisse ebenfalls auf sich warten ließen. Vor den Teststraßen bildeten sich teilweise Menschenschlangen.