Djokovic startet mit Sieg gegen Ruud in ATP Finals

Topfavorit Novak Djokovic hat seine erste Aufgabe beim Saisonfinale der Tennisprofis gemeistert. Nach anfänglichen Problemen gewann der serbische Weltranglisten-Erste am Montag in Turin gegen den norwegischen Turnier-Debütanten Casper Ruud mit 7:6 (4),6:2. Die weiteren Gegner von Djokovic in der grünen Gruppe der ATP Finals sind der Grieche Stefanos Tsitsipas und Andrej Rublew aus Russland, die am Montagabend aufeinandertreffen.