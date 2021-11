Inhaftierter US-Journalist in Myanmar freigelassen

Der in Myanmar zu elf Jahren Gefängnis verurteilt US-Journalist Danny Fenster ist überraschend freigelassen worden und hat das Land verlassen. Der 37-Jährige sei aus „humanitären Gründen“ begnadigt worden, erklärte Myanmars Militärjunta am Montag. Der vor einem halben Jahr festgenommene Fenster wurde aus dem berüchtigten Insein-Gefängnis in Yangon entlassen und in die Hauptstadt Naypyidaw gebracht, von wo aus er außer Landes flog.