Corona - Maskenpflicht praktisch überall in Kärnten

Die Kärntner Landesregierung hat am Montag die Corona-Maßnahmen verschärft. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erklärte am Nachmittag bei einer Pressekonferenz, dass es praktisch überall eine Maskenpflicht geben werde. Die entsprechende Sitzung sei noch im Gange, daher könnten noch einige Dinge dazukommen, so Kaiser. Die Maßnahmen der Bundesregierung seien die „Unterkante“, man müsse mehr tun, um die Kontakte zu reduzieren. Die Maßnahmen treten am Freitag in Kraft.

Das Tragen einer FFP2-Maske werde auch „am Ort der beruflichen Tätigkeit“ vorgeschrieben, wenn nicht „sonstige geeignete Maßnahmen“ zur Vermeidung von Infektionen ergriffen werden können. Im Bereich der körpernahen Dienstleistungen wird die Maskenpflicht auch auf die Mitarbeiter ausgeweitet. In Lokalen sind Konsumationen nur noch am Sitzplatz erlaubt, beim Aufstehen gilt Maskenpflicht, wie auch in Hotels, wo in allen allgemein zugänglichen Bereichen Masken zu tragen sind.

In den Bereichen Kultur und Freizeit kommt die Maskenpflicht für Kunden, Ausnahmen soll es laut Kaiser nur für den Nassbereich bzw. bei Bedienung eines Fitnessgeräts geben. Bei Zusammenkünften, egal ob drinnen oder im Freien, muss ebenso Maske getragen werden wie auf Märkten und Gelegenheitsmärkten oder etwa in Reisebussen.

Man habe das Contact Tracing bereits personell aufgestockt, sagte Kaiser. Am Dienstag werde er beim Bundesheer um weitere Unterstützung ansuchen. Sollte zu wenig Personal da sein, werde man bei Bedarf auf Milizsoldaten zurückgreifen. Gleichzeitig plane man gemeinsam mit den 132 Gemeinden einen positiven Wettbewerb zur Impfung unter dem Motto „Kärntens Gemeinden impfen“, kündigte der Landeshauptmann an. Auch Ärzte und Gesundheitsberufe sollen eingebunden werden.

Kaiser betonte, die ÖVP als Koalitionspartner trage die Entscheidungen mit, Landesrat Martin Gruber (ÖVP) sei in der noch laufenden Sitzung geblieben. „Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei“, meinte er zu den Verschärfungen. Er wies darauf hin, dass es am 1. November 115 Coronapatienten in den Spitälern gegeben habe, eine Woche später 158, am Montag seien es bereits 225. Diese Entwicklung sei zum Glück noch nicht auf den Intensivstationen angekommen, aber auch dort rechne man mit steigenden Zahlen.