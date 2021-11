Foda bleibt im WM-Play-off Teamchef

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda bleibt zumindest bis zum WM-Play-off im kommenden März im Amt. Das kündigte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich am Montag nach dem 4:1-Heimsieg gegen die Republik Moldau im ORF-Interview an. Er habe sich bereits am Sonntag mit allen Beteiligten bei diesem Thema abgestimmt und es habe die einhellige Meinung gegeben, dass Foda bleibt, so Milletich. „Er hat das Vertrauen verdient“, meinte der 65-Jährige.