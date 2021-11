Designierter Premier: Neue tschechische Regierung steht

Die neue tschechische Regierung steht, das hat der designierte Regierungschef Petr Fiala am Dienstag verkündet. Die liberal-konservative Fünf-Parteien-Koalition sei bereit, ab sofort die Regierungsverantwortung zu übernehmen, sagte Fiala laut der tschechischen Nachrichtenagentur CTK in Prag. Am morgigen Mittwoch will Fiala die Ministerliste Präsident Milos Zeman präsentieren.

Am Dienstagvormittag fixierten die fünf Parteien die Besetzung der Ministerien. Die Namen der künftigen Minister will Fiala erst am Mittwoch nach dem Termin bei Präsident Zeman bekanntgeben. Fiala will nach eigenen Angaben so rasch wie möglich mit der Regierungsarbeit beginnen. „Ich gehe davon aus, dass der Präsident die Situation genauso wahrnimmt wie wir und erkennt, dass es notwendig ist, schnell zu handeln, um eine neue Regierung zu bilden, die die Probleme mit voller Legitimität angeht“, sagte der designierte Premier am Dienstag gegenüber Journalisten.