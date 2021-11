Außenministerium verstimmt wegen Kroatiens Lockdown-Kritik

Die Kritik des kroatischen Präsidenten Zoran Milanovic an den Corona-Maßnahmen in Österreich hat für diplomatische Verstimmung in Wien gesorgt. Das Außenministerium lud wegen der „höchst befremdlichen Aussagen des kroatischen Präsidenten“ den kroatischen Botschafter Daniel Gluncic am Mittwoch zu einem Gespräch ein. Dabei sei diesem „deutlich das Befremden über die getätigten Aussagen mitgeteilt“ worden, erklärte das Außenministerium.