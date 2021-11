Tennis-Star Federer plant Comeback erst im Sommer 2022

Roger Federer plant eine Rückkehr auf die ATP-Tour erst für Sommer 2022. Es würde ihn aber überraschen, wenn er beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon bereits wieder spielen könne, sagte der Tennisstar in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen in der Schweiz.

Er werde alles versuchen, um nochmals große Siege auf der Tennistour zu feiern. Er glaube an diese Art von Wunder - und habe das schon einmal erlebt. Im März oder April könne er wieder mit einem Tennis ähnlichen Training beginnen, so Federer.

Indes hat sich auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic zum Schweizer Superstar geäußert. „Roger ist eine Ikone unseres Sports und die Leute auf der ganzen Welt lieben ihn und wollen ihn spielen sehen“, sagte der „Djoker“ nach seinem Semifinaleinzug bei den ATP Finals. Er wünsche dem Eidgenossen, dass man ihn zumindest noch einmal auf dem Platz sehen könne. „Ich bin sicher, er will seine Karriere so nicht beenden. Für all das, was er in unserem Sport erreicht hat, verdient er sich einen angemessenen Abschied.“