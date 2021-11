Jaissle wieder dabei - Salzburg sieht Zuschauerfrage offen

Salzburgs Cheftrainer Matthias Jaissle kehrt am Wochenende wieder an die Seitenlinie zurück. Im Heimspiel gegen die Admira plant der Bundesliga-Tabellenführer vor dem wichtigen Champions-League-Auswärtsspiel bei OSC Lille am Dienstag die drei Punkte ein. Nach der Länderspielpause sind die insgesamt 15 Internationalen wieder fast vollzählig nach Salzburg zurückgekehrt. Der kamerunische Teamspieler Jerome Onguene soll Freitag ins Training einsteigen.