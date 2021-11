Rapids Barisic betont: Keine Schnellschüsse bei Trainersuche

Rapid will auf der Suche nach dem neuen Chefcoach nichts übereilen. Nach dem Aus von Dietmar Kühbauer in der vergangenen Woche sind die Wiener am sondieren. „Mir geht es darum, dass man keinen Schnellschuss macht“, sagte Sportdirektor Zoran Barisic am Mittwoch gegenüber Sky. Es gelte nicht, emotional schnelle Entscheidungen zu treffen. Gegen Altach wird am Wochenende das Interimstrainer-Duo Steffen Hofmann und Thomas Hickersberger an der Seitenlinie stehen.