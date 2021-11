Autor Oswald Wiener mit 86 Jahren verstorben

„kunst ist propaganda für die wirklichkeit und wird daher verboten!“, verkündete Oswald Wiener in seinem Roman „die verbesserung von mitteleuropa“. Mit der Kunst, der Wirklichkeit und der Künstlichkeit spielte er selbst gern. Am heutigen Donnerstag ist der Dichter, Erkenntnistheoretiker und kybernetische Vordenker der künstlichen Intelligenz im Alter von 86 Jahren gestorben. Einen entsprechenden Bericht des „Standard“ bestätigte seine Tochter Sarah Wiener gegenüber der APA.

Oswald Wiener galt nicht nur als theoretischer Kopf der „Wiener Gruppe“, sondern neben Friedrich Achleitner, Gerhard Rühm, Konrad Bayer und H. C. Artmann auch als prägendes literarisches Mitglied. Seinen Roman „die verbesserung von mitteleuropa“ (1969) bezeichnete die „F.A.Z.“ einmal als „eines der beunruhigendsten Dokumente der deutschen Sprache überhaupt“.

Oswald Wiener wurde am 5. Oktober 1935 in Wien geboren, studierte Rechts- und Musikwissenschaften, afrikanische Sprachen und Mathematik. Der radikale ästhetische Zugriff der „Wiener Gruppe“, die mit Collagen und Montagen, Sprachexperimenten und literarischen Kabaretts eine Brücke zwischen Anarchie und Philosophie, Kunst und Literatur schlug, sorgte für Aufsehen. 1959 vernichtete Wiener sein komplettes literarisches Werk und arbeitete in den folgenden Jahren als Computerexperte der Wiener Olivetti-Niederlassung.