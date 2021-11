Zeichen stehen auf Corona-Lockdown für alle ab Montag

Bei der LH-Konferenz am Achensee in Tirol stehen die Zeichen auf einen Corona-Lockdown für alle ab Montag. Wie die „Kronen Zeitung“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, soll dieser zunächst einmal zehn Tage dauern, kann bei Bedarf aber um weitere zehn verlängert werden. Danach soll er nur noch für Ungeimpfte gelten. Wie es aus Verhandlungskreisen gegenüber der APA hieß, werde das gerade final diskutiert, Beschluss gebe es bis dato aber keinen.

Die Bundesregierung und die Länder werden zu Mittag bekannt geben, wie die aktuell explodierenden Corona-Zahlen in den Griff bekommen werden sollen. Salzburg und Oberösterreich haben am Donnerstag bereits den Lockdown für alle ab Montag ausgerufen. Schon Donnerstagabend wurde in Tirol verhandelt, ob dieser auch österreichweit verhängt wird oder ob in den sieben anderen Ländern gelindere Maßnahmen wie etwa nächtliche Ausgangssperren auch für Geimpfte reichen.