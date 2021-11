San Antonio verliert auch bei Comeback von Jakob Pöltl

Für die San Antonio Spurs hat es am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch beim Comeback von Jakob Pöltl eine Pleite gesetzt. Die Texaner waren bei den Minnesota Timberwolves chancenlos und verloren mit 90:115. Der Center aus Wien verbuchte je zwei Punkte und Rebounds sowie je einen Assist und Block in nur 15:19 Minuten auf dem Parkett. Die Texaner erlitten die vierte Niederlage en suite und die elfte im 15. Saisonspiel.

Pöltl hatte zuletzt sieben Partien verpasst. Fünf davon war er im „Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll“ der NBA. Bei den Begegnungen in Los Angeles gegen die Lakers und Clippers wurde der 26-Jährige in der Folge nicht aufgeboten.

„Ich bin froh, dass ich wieder spielen kann und hoffe, dass ich meinen Rhythmus so schnell wie möglich wieder finde. Ich hatte während des Spiels keine Probleme, merke aber schon, dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin“, sagte Pöltl. Er rechnet damit, dass seine Einsatzzeit auch in den nächsten Spielen „auf jeden Fall noch eingeschränkt“ sein wird.

Beim Tabellennachbarn aus Minneapolis leisteten sich die Spurs einen kapitalen Fehlstart - 0:13 (4. Min.) und 12:32 (10.) gerieten sie in Rückstand. Letztlich war das erste Viertel bereits vorentscheidend. Pöltl wurde nach vier Minuten erstmals eingewechselt. Akzente konnte er nach seiner langen Spielpause nicht setzen. Devin Vassell war mit 18 Punkten der erfolgreichste Scorer der Texaner, die am Montag die Phoenix Suns empfangen.

„Wir müssen mental stärker sein, sowohl am Ende des Spieles als auch in Phasen, in denen es nicht läuft bzw. die Würfe nicht fallen“, wusste Pöltl, was es zu tun gibt. „In den letzten Spielen ist unsere Formkurve leider ein bisschen nach unten gegangen. Hoffentlich schaffen wir es, bald wieder bessere Leistungen zu bringen.“