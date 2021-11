„Der Fall Julia K.“: Doku-Drama tourt durch Wiener Bezirke

Das Genre „True Crime“ boomt. Spektakuläre Kriminalfälle, die einen zusätzlichen Nervenkitzel haben: Sie sind, jedenfalls in ihrem Kern, echt. „Der Fall Julia K. - Ein Stück True Crime“ heißt die zweite Produktion der Bezirke-Tournee des Volkstheaters unter ihrem neuen Leiter Calle Fuhr. Er setzt nicht auf „Illusionstheater und Scheinwelten“, sondern auf „dokumentarische Zugänge, die unsere komplexe Welt künstlerisch abbilden“. Am Freitag war Premiere im VZ Brigittenau.

Es war der erste Abend unter der 2Gplus-Regel, und außer der etwas längeren Einlassprozedur, bei der neben Eintrittskarte, Impf- oder Genesungs-Nachweis und Ausweis auch noch ein aktueller PCR-Test kontrolliert wurde, war fast alles wie immer. Die Bezirke-Tournee hat ihr eigenes Stammpublikum, und das ist in den vergangenen Jahren weniger geworden. Auch in dem 370 Personen fassenden Veranstaltungszentrum mit typischem Volkshochschul-Charme war bei der ersten Vorstellung kaum jeder zweite Platz besetzt. Bitter, dass bereits die nächsten Tournee-Etappen aufgrund des Lockdowns nicht stattfinden können.

„Der Fall Julia K.“ also, der Fall eines jungen Mädchens, das am 27. Juni 2006 an der Bushaltestelle am Pulkauer Hauptplatz das letzte Mal lebend gesehen wurde, und dessen verbrannte Knochenreste in einem Erdkeller in der Nähe erst fünf Jahre später von Nachbarn aufgefunden wurden, nachdem im Zuge von wieder aufgenommenen Cold-Case-Ermittlungen eine hohe Belohnung auf sachdienliche Hinweise ausgesetzt worden war. 2013 wurde der Besitzer des Kellers, der immer schon zu den zwei Hauptverdächtigen gezählt hatte, ohne Geständnis und ohne Beweis von einem Geschworenengericht des Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt.