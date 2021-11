Wien will 60.000 Fünf- bis Elfjährige gegen Corona impfen

Wien will bis Jahresende jedenfalls 60.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen Covid-19 immunisiert haben. Nachdem die ersten 9.400 Slots für Interessierte binnen 48 Stunden vergriffen waren, schaltet die Stadt Wien am kommenden Montag weitere 50.400 Impftermine frei, an denen sich Kinder „off label“ gegen das Coronavirus schützen können. Damit wäre rund die Hälfte der Kinder dieser Altersgruppe immunisiert.

„Jene Personen, die in der ersten Tranche Impftermine für ihre Kinder gebucht haben, werden allesamt per E-Mail kontaktiert und haben am Samstag und am Sonntag die Möglichkeit, ihre bereits gebuchten Termine vorzuverlegen“, teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit. Aus der Freischaltung der neuen Termine dürfe ihnen kein Nachteil entstehen, nur weil sie früh genug gebucht hatten, hieß es.