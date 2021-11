Queen beging Hochzeitstag erstmals alleine nach Philips Tod

Gut sieben Monate nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip hat Queen Elizabeth II. (95) den Hochzeitstag erstmals alleine begangen. Am Samstag war es 74 Jahre her, dass Elizabeth und Philip am 20. November 1947 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet haben. Es war die längste Ehe eines britischen Monarchen in der Geschichte. Prinz Philip starb am 9. April im Alter von 99 Jahren.