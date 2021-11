Polizisten nahmen Hundeverkäuferin in Wien Tier ab

Eine 44 Jahre alte Frau hat am Freitag in einem Einkaufszentrum in Wien-Liesing versucht, einen jungen Hund zu verkaufen. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei. Beamten nahmen der 44-Jährigen das Tier ab und tauften es „Foxy“. Der Welpe war unterernährt und in einem schlechten Zustand, er wurde in das Wiener Tierquartier gebracht. Die Frau wurde angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.