Tirol beendet WAC-Siegesserie, Nullnummer im Austria-Duell

Der WAC hat nach zuletzt fünf Bundesliga-Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. In Tirol mussten sich die Kärntner am Sonntag deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Man of the Match war Giacomo Vrioni, der zwei Treffer und einen Assist beisteuerte. Ohne Erfolg blieb auch die Wiener Austria, die bei Klagenfurt nicht über ein torloses Remis hinauskam und nun wieder in der unteren Tabellenhälfte rangiert. Im Spitzenspiel der Runde (17.00 Uhr) empfing Sturm Graz den LASK.