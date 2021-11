Rabiater Party-Gastgeber verletzte zwei oö. Polizisten

Polizisten in Oberösterreich haben derzeit einen schweren Stand. Wenige Tage nach dem Brandanschlag auf ein Linzer Polizeiauto sind in der Nacht auf Sonntag zwei Beamte bei einem Einsatz in Gmunden verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mitteilte, war der 30-jährige Gastgeber einer Privatparty rabiat geworden, nachdem die Polizisten wegen Lärms eingeschritten waren. Der Mann habe dann auch das Polizeiauto und die Verwaltungszelle verwüstet.