Zwei Schwerverletzte bei Kleinflugzeug-Absturz in Tirol

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Gemeindegebiet von Sölden (Bez. Imst) sind am Sonntag die beiden Insassen - der 40-jährige Pilot sowie ein 32-jähriger Begleiter - schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah der Pilot zunächst ein Seil der Materialseilbahn im Bereich Obergurgl. Als er das Seil im letzten Moment erkannte, zog er die Maschine nach oben, die in weiterer Folge in alpines, wegloses, teils schneebedecktes Gelände auf 2.725 Meter Seehöhe abstürzte.