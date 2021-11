Fliegerbombe in Tirol entschärft

In Hall in Tirol ist Montagabend kurz nach 21.00 Uhr eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Dies sagte ein Polizeisprecher zur APA. Das Kriegsrelikt war am frühen Abend nahe einer Hofer-Filiale bei Bauarbeiten gefunden worden. Daraufhin wurde ein Sperrkreis im Umfang von 100 Metern rund um den Fundort eingerichtet. 180 Personen aus umliegenden Gebäuden wurden zwischenzeitlich evakuiert.