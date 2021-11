Konzerne produzieren weiter Wegwerfmode am laufenden Band

Laut einem Report der Umwelt-NGO Greenpeace ist der Trend zu Wegwerfmode bei den Textilriesen in Österreich weiter ungebrochen. Rund zwei Drittel von 29 untersuchten Konzernen produzieren demnach weiterhin „Billigmode am laufenden Band“, wie es in einer Aussendung hieß. Greenpeace fordert von der Bundesregierung ein Vernichtungsverbot für unverkaufte oder retournierte Ware.