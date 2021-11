Strache bitte um Spenden für Anwaltskosten

Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache ersucht seine Unterstützer via Facebook und Messenger-Dienste um finanzielle Unterstützung. Er wolle damit seine „horrenden anwaltlichen Kosten zwecks notwendiger juristischer Verteidigung“ decken. Gegen Strache wird seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos ermittelt. Ende August war er in erster Instanz nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Dagegen meldete er „volle Berufung“ an.