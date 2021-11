Slowenischer Snowboarder in Tirol tödlich verunglückt

Ein 38-jähriger Slowene ist am Dienstagnachmittag bei einem Snowboard-Unfall am Tiefenbachferner bei Sölden (Tirol) ums Leben gekommen. Der Mann zog sich im Rahmen eines Filmdrehs im derzeit geschlossenen Schigebiet tödliche Kopfverletzungen zu, gab die Polizei am Abend bekannt.