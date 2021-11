ÖTV-Team ohne Thiem und Fans klarer Außenseiter in Innsbruck

In Gruppe F geht es in der eigentlich für 7.000 Fans ausgerichteten Olympiaworld nun vor leeren Rängen um den Gruppensieg. Die Österreicher müssen ohne aktuellen Top-100-Spieler im Einzel antreten, doch man hofft dennoch auf eine Überraschung. Und der Modus macht diese mit zwei Einzeln und einem Doppel vielleicht etwas möglicher, als früher mit vier Singles und einem Doppel.

Das große Publikumsfest, einerseits gegen einen Djokovic, andererseits das traditionell aufgeheizte Duell mit Deutschland, gibt es also nur vor den Fernsehschirmen - ServusTV überträgt die Spiele live. In Gruppe C treffen Frankreich, Tschechien und Großbritannien aufeinander. Die jeweiligen Gruppensieger spielen am Dienstag (30.11./16.00 Uhr) ein Viertelfinale, zudem haben die zwei besten Gruppenzweiten aus allen Pools (je zwei weitere in Madrid und Turin) die Chance auf ein weiteres Viertelfinale dann in Madrid.