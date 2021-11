Griechenland fordert Rückgabe der Parthenon-Friesteile

Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis hat abermals die Rückgabe der Parthenon-Friesteile aus dem British Museum in London gefordert. Anlass ist diesmal eine Umfrage in Großbritannien, wonach sich 59 Prozent der Befragten für die Rückgabe der Friesteile an Griechenland aussprechen. „Es ist Zeit, das Richtige zu tun und die Parthenon-Friesteile zu vereinigen. Das befürworten die Briten“, twitterte Mitsotakis am Mittwoch.